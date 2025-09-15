Columbia Banking progresse après que Raymond James l'a relevé à "strong buy" (achat fort)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Les actions de la banque régionale Columbia Banking COLB.O en hausse de 2% à 26,58

** Raymond James reclasse COLB à "strong buy" de "outperform" suite aux réunions d'investisseurs après la clôture de l'opération Pacific Premier Bancorp

** La société de courtage a également relevé l'objectif de prix sur COLB à 31 $ contre 27 $, ce qui représente une hausse de 19 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Raymond James déclare que la direction a fait face à plusieurs perceptions erronées concernant la banque, y compris la probabilité d'une nouvelle fusion-acquisition à court terme et le calendrier d'un retour de capital potentiel

** La société de courtage s'attend à ce que les fusions et acquisitions soient en pause pendant un certain temps, ce qui peut stimuler la croissance du BPA en dépit d'un bilan stable

** Deux des 12 analystes évaluent l'action à l'achat ou à un niveau plus élevé et 10 la maintiennent; leur prévision médiane est de 28 $ - données LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, COLB a baissé de 2,14% depuis le début de l'année