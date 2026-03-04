COLONNE CORRIGÉE-Ce militant conservateur n'est pas un adepte de la SEC de Trump : Ross Kerber

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du 15e paragraphe pour indiquer que Paul Chesser a parlé de propositions de présidents indépendants et non de propositions d'actions indépendantes.) par Ross Kerber

Il faut être attentif lorsque des rivaux se rangent du même côté d'un argument. C'est ce qui s'est passé récemment lorsque le dirigeant du National Legal and Policy Center, un groupe d'actionnaires à tendance conservatrice, a coécrit un article d'opinion avec un auteur de Ceres, une organisation à tendance libérale spécialisée dans le climat. L'article, publié par le Wall Street Journal, affirme que le président de la Securities and Exchange Commission, Paul Atkins, cherche à "faire taire les actionnaires".

Pour en savoir plus, j'ai appelé Paul Chesser, directeur du NLPC, qui soumet chaque année une vingtaine de résolutions d'actionnaires mettant les entreprises en demeure sur des sujets tels que les programmes de diversité ou les liens avec la Chine. Nous avons parlé de l'influence que les résolutions confèrent aux activistes et de l'impact des changements apportés jusqu'à présent par la SEC.

Une transcription de nos remarques suit, éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

Question: Paul, je suis heureux que vous soyez ici parce que c'est une saison des procurations intéressante, la première sous les nouvelles nominations du président (Donald) Trump qui supervise l'ensemble du processus depuis l'automne où les promoteurs commencent à préparer leurs résolutions jusqu'à la saison des assemblées d'actionnaires au printemps où les entreprises s'adressent à des gens comme vous.

Réponse: Il n'est pas dans l'intérêt des grands gestionnaires d'actifs et des sociétés d'investissement de présenter des propositions d'actionnaires. Ils sont tellement énormes et représentent tellement de pensions et d'IRA de retraite, de fonds ESOP. Ils regroupent tellement de choses que, s'ils présentaient une proposition d'actionnaire, ils contrarieraient une bonne partie de leurs clients.

Q: Parlez-nous de votre année. Jusqu'à présent, vous avez eu un certain nombre de règlements très médiatisés avec des émetteurs d'actions?

R: Nous nous sommes particulièrement concentrés sur nos propositions relatives à l'IED. L'année dernière, nous avons reçu une forte dose de propositions relatives à l'IED qui demandaient simplement à certaines entreprises d'éliminer les primes ou les incitations pour les cadres dirigeants, en fonction de critères liés à l'IED. Et ces primes ou incitations étaient toujours d'un montant très faible. Le succès de ces propositions a donc été très limité. Quelques entreprises se sont retirées ou ont agi et pris des mesures à ce sujet. Cette année, la plupart des entreprises avaient donc éliminé cela, même si les propositions que nous avions réussi à faire passer n'avaient obtenu qu'un très faible soutien de la part des votants. Cette année, nous nous sommes donc penchés sur les critères relatifs au conseil d'administration... la race, le sexe, l'orientation sexuelle, toutes ces choses auxquelles on pense quand on évoque les critères de l'IED.

Q: Pour expliquer la mécanique de ce processus, les propositions que vous déposez vous donnent un effet de levier ou, du moins, constituent un cadre de conversation qu'une entreprise peut ensuite avoir avec vous, n'est-ce pas? Et elles diront que si un accord est trouvé, vous acceptez de retirer la proposition si elles apportent un certain changement.

A: Oui. Et pour situer le contexte, les entreprises détestent les propositions d'actionnaires. C'est une nuisance pour elles. En général, quelqu'un les présente parce qu'il a une critique à formuler à l'égard de l'entreprise et elles veulent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que l'auteur de la proposition la retire. Donc, s'ils peuvent trouver une mesure peu douloureuse pour nous permettre de nous retirer, ils le font.

Q: Dans de nombreux cas, lorsque vos résolutions ou celles de vos alliés sont soumises au vote, elles obtiennent des pourcentages très faibles. Nous parlions tout à l'heure de celle que vous avez soutenue chez Apple. Elle émanait d'un autre groupe d'actionnaires à tendance conservatrice et portait sur les relations d'Apple avec la Chine, je crois que c'était son titre. Le formulaire de divulgation SEC 8-K montre qu'il a reçu 1,4 % de soutien. Ce n'est rien. Pourquoi ces entreprises vous écoutent-elles?

R: Nous sommes en quelque sorte le point de levier d'une conversation globale et d'une approche de politique publique. Et cela concerne la façon dont la SEC gère les choses et tout le reste. Mais c'est la raison pour laquelle la gauche a si bien réussi à exercer son influence. Elle s'en est servie comme d'un levier auprès des entreprises, parce que les entreprises ont une grande influence sur la culture, sur les politiques publiques, sur le climat, sur n'importe quel sujet, DEI, ESG, net zéro, sur n'importe lequel de ces sujets.

Q: Qu'il s'agisse de votre camp ou des groupes d'actionnaires plus libéraux, c'est toujours une très petite partie de l'argent (qui sponsorise les résolutions). Comment se fait-il que les entreprises réagissent à tout cela?

R: Ces propositions peuvent être utilisées comme plateformes ou véhicules pour des communiqués de presse, pour une couverture médiatique. Ensuite, si vous entrez dans ce que nous appelons un rapport de sollicitation exempté, qui développe la proposition, vous pouvez y articuler vos points de vue. Ce n'est donc qu'une petite partie, qui est en quelque sorte le point de départ de la discussion.

Q: Le grand changement proposé par la SEC pour cette saison des procurations est sa nouvelle façon de traiter la procédure de non-intervention . Cela vous a-t-il affecté d'une manière ou d'une autre? R: Nous n'avons pas été affectés, mais nous ne sommes pas le meilleur instrument de mesure. Un grand nombre de nos propositions cette année, 12 ou 13 d'entre elles, sont des propositions de présidents indépendants parce que nous avons beaucoup de participations pour lesquelles nous sommes préoccupés par le leadership et les présidents-directeurs généraux qui ont le rôle combiné, et nous pensons simplement que c'est trop de pouvoir. Ce type de propositions relève de la gouvernance. Les entreprises ne vont pas essayer de les exclure.

Q: Parlons de Paul Atkins, président de la SEC, nommé par le président Trump. Vous avez beaucoup critiqué son approche générale et celle de l'agence en ce qui concerne l'équilibre du pouvoir des actionnaires.

R: En gros, il vient de basculer complètement en faveur de la possibilité pour les entreprises d'exclure les promoteurs, quelle que soit leur situation.

Q: M. Atkins et, avant lui, le commissaire (Mark) Uyeda, lorsqu'il était président par intérim, ont pris quelques autres mesures qui ont fait pencher le pendule en faveur des entreprises et au détriment des investisseurs. L'une de ces mesures a consisté à modifier le mode de fonctionnement des avis de sollicitation d'exemption (un processus qui a permis aux petits actionnaires d'utiliser le système EDGAR de la SEC pour distribuer des avis de sollicitation de soutien pour les votes des actionnaires . Aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir été exclu de ce processus? R: Oui, j'en ai été coupé. La règle pour les sollicitations exemptées est que toute personne qui détient plus de 5 millions de dollars d'actions d'une société individuelle et qui tente de solliciter un soutien pour des votes sur sa position concernant une procuration, qu'il s'agisse d'une proposition d'actionnaire ou d'un vote pour ou contre un administrateur ou une liste, doit le divulguer par le biais du système EDGAR de la SEC. Le système EDGAR diffuse les informations à tous ceux qui sont abonnés à une société. Un certain nombre d'entre nous, qui détenaient moins de 5 millions de dollars d'actions dans une société donnée, déposaient des avis volontaires de sollicitation d'exemption. Nous utilisions ces avis pour exprimer nos positions sur d'autres sujets. Ces avis sont devenus, je suppose, trop lourds à supporter pour les avocats d'affaires et pour les entreprises.

Nous continuons à faire notre travail. Nous n'avons pas été inhibés. La dynamique est différente. Nous diffusons nos rapports un peu différemment. Nous y allons directement. Je veux dire que nous les avons toujours fait circuler auprès d'autres investisseurs. Aujourd'hui, nous dressons des listes plus ambitieuses à l'intention des sociétés de gestion d'actifs. Nous hébergeons nos rapports sur notre site web. Ce sera donc une expérience intéressante.