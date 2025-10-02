Colonial Pipeline remet en service la plus grande canalisation de carburant des États-Unis après une brève interruption de l'ensemble du réseau

(Mise à jour avec la déclaration de l'entreprise confirmant le redémarrage et le commentaire de l'analyste) par Shariq Khan

Colonial Pipeline a redémarré ses activités après avoir mis hors service le plus grand conduit de carburant des États-Unis plus tôt dans la journée de jeudi pour une maintenance imprévue du système, a confirmé un porte-parole de la société.

Reuters a rapporté précédemment que les principales lignes delivraison de carburant de Colonial étaient hors service depuis environ 5 heures du matin (heure de l'Est) jeudi, selon des sources de marché. Colonial a confirmé la panne et a indiqué qu'elle informait ses clients qu'elle prévoyait de redémarrer avant midi (heure de l'Est).

Colonial Pipeline transporte plus de 2,5 millions de barils de carburant par jour sur son réseau de 5 500 miles qui s'étend de la côte américaine du Golfe du Mexique aux principaux centres de consommation de la côte est des États-Unis, selon son site web.

La société indique que ses pipelines assurent le transport d'environ 45 % de tout le carburant consommé sur la côte est.

Par le passé, des pannes prolongées, dont une sur la principale canalisation d'essence de l'oléoduc au début de l'année, ont entraîné des pénuries de carburant dans certains endroits et provoqué une hausse des prix.

Toutefois, la panne de jeudi ne devrait pas avoir d'incidence sur les prix en raison de sa brièveté, a déclaré Tom Kloza, analyste pour la société de conseil Turner, Mason & Co.

La date de la panne, qui coïncide avec l'assouplissement, sur la plupart des marchés, des restrictions relatives à la pression de vapeur de l'essence pour l'hiver, atténue également l'impact de l'interruption, a ajouté M. Kloza.

Les États-Unis autorisent les raffineurs à produire et à vendre un mélange d'essence plus volatile en hiver qu'en été, ce qui rend le carburant moins cher.