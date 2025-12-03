Colonial Pipeline demande une nouvelle audition sur sa proposition de modifier les expéditions d'essence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Colonial Pipeline a demandé mercredi à la Commission fédérale de régulation de l'énergie de reconsidérer sa décision antérieure rejetant les changements proposés par la société dans la manière dont le plus grand conduit de carburant des États-Unis traite les expéditions d'essence.

La société a affirmé que la FERC avait commis une erreur dans un ordre du 3 novembre bloquant Colonial de modifier les spécifications de livraison, de mettre fin au chevauchement des expéditions de différentes qualités d'essence et d'interrompre les expéditions d'essence dite de "qualité 5" vendue dans certains États du nord-est pendant l'hiver.