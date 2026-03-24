Colombie-Un appareil militaire s'écrase peu après son décollage, 34 morts

Au moins 34 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans l'accident d'un appareil de l'armée de l'air colombienne, qui s'est écrasé dans la foulée de son décollage dans une zone isolée de la région amazonienne, dans le sud du pays, ont rapporté les autorités.

L'accident s'est produit alors que l'avion de transport Hercules C-130 de Lockheed Martin LMT.N , qui comptait 125 personnes à son bord, décollait depuis Puerto Leguizamo à proximité de la frontière avec le Pérou, a déclaré le ministre colombien de la Défense.

Pedro Sanchez a précisé sur le réseau social X que l'appareil s'est écrasé à un kilomètre et demi de la zone d'où il avait décollé.

Rien n'indique qu'il s'agit d'une "attaque par des acteurs illégaux", a-t-il dit.

Le maire de Puerto Leguizamo, Luis Emilio Bustos, a déclaré à Reuters que 34 personnes ont été tuées dans l'accident.

(Luis Jaime Acosta, avec Inigo Alexander et Sarah Morland à Mexico; version française Jean Terzian)