 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
45 720,88
+0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Collins Aerospace travaille à la restauration de logiciels pour les compagnies aériennes touchées par une cyberattaque
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 01:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte tout au long de l'article)

Collins Aerospace, filiale de RTX RTX.N , travaille à la restauration de son logiciel de traitement des passagers sur site pour les compagnies aériennes après qu'une cyber "intrusion" a perturbé les opérations, a déclaré la société mercredi.

Collins Aerospace, basée à Charlotte, en Caroline du Nord, a connu une interruption le 19 septembre de son système MUSE, une plateforme aéroportuaire qui prend en charge l'enregistrement des passagers, le traitement des bagages et les opérations d'embarquement dans plusieurs aéroports européens.

L'attaque par ransomware a mis hors service les systèmes d'enregistrement et a provoqué de nombreuses perturbations dans les transports. La police britannique a déclaré mercredi qu'elle avait arrêté un homme dans le cadre de son enquête sur l'incident.

L'aéroport de Berlin, l'un des sites touchés, a déclaré qu'il avait du mal à rétablir ses systèmes d'enregistrement et de manutention des bagages, et a annoncé de nouveaux retards et de nouvelles annulations pour la journée de mercredi.

L'attaque contre Collins Aerospace est la dernière d'une série de cyberincidents en Europe qui ont eu d'importantes conséquences hors ligne.

Valeurs associées

RTX
161,360 USD NYSE +0,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Javier Milei et Donald Trump lors d'une réunion bilatérale dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le 23 septembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Washington en soutien appuyé à l'économie de son allié argentin Milei
    information fournie par AFP 25.09.2025 01:16 

    Le gouvernement de Donald Trump a fait mercredi un geste fort envers l'Argentine de son allié ultralibéral Javier Milei, fragilisé par des turbulences financières ces dernières semaines, en se disant prêt à racheter des titres de dette argentine et à faciliter ... Lire la suite

  • Le président chinois Xi Jinping s'exprime par visoconférence lors d'un sommet au siège des Nations Unies, à New York, aux Etats-Unis, le 14 septembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    Climat: Xi défend le solaire et l'éolien, en contre-pied de Trump
    information fournie par AFP 25.09.2025 00:09 

    Après le discours pro-pétrole et énergies fossiles de Donald Trump la veille, le président chinois Xi Jinping a dit au monde mercredi que l'avenir appartenait aux énergies renouvelables, dévoilant le premier objectif chiffré de réduction des émissions de gaz à ... Lire la suite

  • Un mineur secouru embrasse un de ses proches après être sorti d'une mine effondrée à Segovia, en Colombie, le 24 septembre 2025 ( AFP / JAIME SALDARRIAGA )
    Colombie: 23 mineurs sortent vivants d'une mine effondrée
    information fournie par AFP 24.09.2025 22:51 

    Les 23 mineurs coincés depuis deux jours dans une mine d'or effondrée en Colombie en ont été extraits vivants mercredi par les secours, sous les applaudissements de leurs proches rongés par l'angoisse. Des images diffusées par l'Agence nationale des mines (ANM) ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 7 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street termine en baisse, souffle après des records
    information fournie par AFP 24.09.2025 22:31 

    La Bourse de New York a clôturé en baisse mercredi, plombée par le recul de plusieurs capitalisations géantes, les investisseurs se montrant prudents avant la publication de nouvelles données sur l'emploi et l'inflation. Le Dow Jones a perdu 0,37%, l'indice Nasdaq ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank