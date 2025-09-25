Collins Aerospace travaille à la restauration de logiciels pour les compagnies aériennes touchées par une cyberattaque

(Ajout d'éléments de contexte tout au long de l'article)

Collins Aerospace, filiale de RTX RTX.N , travaille à la restauration de son logiciel de traitement des passagers sur site pour les compagnies aériennes après qu'une cyber "intrusion" a perturbé les opérations, a déclaré la société mercredi.

Collins Aerospace, basée à Charlotte, en Caroline du Nord, a connu une interruption le 19 septembre de son système MUSE, une plateforme aéroportuaire qui prend en charge l'enregistrement des passagers, le traitement des bagages et les opérations d'embarquement dans plusieurs aéroports européens.

L'attaque par ransomware a mis hors service les systèmes d'enregistrement et a provoqué de nombreuses perturbations dans les transports. La police britannique a déclaré mercredi qu'elle avait arrêté un homme dans le cadre de son enquête sur l'incident.

L'aéroport de Berlin, l'un des sites touchés, a déclaré qu'il avait du mal à rétablir ses systèmes d'enregistrement et de manutention des bagages, et a annoncé de nouveaux retards et de nouvelles annulations pour la journée de mercredi.

L'attaque contre Collins Aerospace est la dernière d'une série de cyberincidents en Europe qui ont eu d'importantes conséquences hors ligne.