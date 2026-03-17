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Collins Aerospace (RTX) valide une étape clé dans l'électrification des avions hybrides
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 10:16

Le groupe aéronautique franchit un jalon technologique majeur dans le cadre du programme européen Clean Aviation, rapprochant les systèmes de propulsion hybrides d'une mise en service.

Collins Aerospace, entreprise du groupe RTX, annonce l'achèvement du projet HECATE, mené dans le cadre du programme européen Clean Aviation Joint Undertaking avec le soutien de UK Research and Innovation, atteignant le niveau de maturité technologique TRL5 (Technology Readiness Level 5).
Le projet a permis de valider en conditions réelles une architecture électrique destinée aux futurs avions hybrides-électriques, après des phases de test, vérification et validation menées fin 2025.

Un système de production et de distribution électrique de plus de 500 kilowatts a notamment été testé sur la plateforme "Copper Bird" de Safran Electrical & Power en France.

Ce programme collaboratif réunit 38 entités issues de 11 pays européens, dont Safran, Airbus Defence and Space et Leonardo, avec Collins en pilotage stratégique et Safran en coordination technique.

Le projet ouvre la voie aux programmes de phase 2, notamment OSYRYS et LEIA, visant à développer et tester des architectures hybrides en vue d'une entrée en service à l'horizon 2035.

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