Collins Aerospace (RTX) agrandit son site de West Des Moines pour répondre à la demande

Le fabricant d'équipements aéronautiques va accroître ses capacités de production dans l'Iowa afin d'accompagner la croissance de ses programmes civils et militaires.

Collins Aerospace annonce une extension de 14 000 pieds carrés (soit 1 300 m2) de son usine de West Des Moines (Iowa), dans le cadre d'un investissement de plusieurs millions de dollars destiné à répondre à la hausse de la demande.

Le site produit des systèmes avancés de distribution de carburant, des équipements d'origine et des pièces détachées, et assure des activités de maintenance, réparation et révision. Il expédie plus de 25 000 injecteurs moteurs par mois et emploie actuellement environ 300 personnes à temps plein.

La filiale de RTX prévoit de créer des postes supplémentaires d'ici fin 2026 et de poursuivre les recrutements en 2027. Les travaux doivent débuter fin septembre, pour un achèvement prévu à la mi-2027.

En 2023, Collins Aerospace avait déjà investi 14 millions de dollars dans une extension de 9 000 pieds carrés (836 m2) du site afin d'accroître ses capacités de fabrication additive, notamment grâce à des imprimantes 3D métalliques.