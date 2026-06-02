Collins Aerospace investit 69 MUSD pour accroître sa production en Pologne

La filiale de RTX renforce ses capacités industrielles dans les trains d'atterrissage afin de répondre à la demande des programmes aéronautiques civils et militaires.

RTX annonce que sa filiale Collins Aerospace a inauguré l'extension de son site de production de Tajecina, en Pologne. Cet investissement de 69 MUSD porte la superficie de l'usine à 22 000 m² et doit permettre d'augmenter de près de 25% la capacité de production de systèmes de trains d'atterrissage pour les programmes aéronautiques civils et de défense.

Le projet devrait également entraîner la création d'environ 190 emplois cette année. Les équipements produits sur le site comprennent des trains d'atterrissage principaux, avant et d'aile, développés en collaboration avec les équipes des installations de Tajecina et Krosno.

RTX souligne par ailleurs que sa filiale Pratt & Whitney a récemment annoncé un investissement supplémentaire de 100 MUSD pour accroître de 30% les capacités de son usine de Rzeszow d'ici 2028. La Pologne constitue le principal pôle d'emplois et d'investissements du groupe hors des Etats-Unis, avec plus de 9 400 salariés.

Le titre est attendu en hausse de 0,7% à l'ouverture de Wall Street.