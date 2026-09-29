Collins Aerospace, filiale de RTX, va agrandir son usine de l'Iowa spécialisée dans la fabrication de composants de moteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

RTX RTX.N a annoncé mardi que sa division chargée des systèmes aérospatiaux et de défense , Collins Aerospace, allait agrandir de 14 000 pieds carrés son site de fabrication de composants pour moteurs d'avion situé à West Des Moines, dans l'Iowa, , afin d'augmenter sa capacité de production.

* RTX a indiqué qu’elle allait réaliser un investissement de plusieurs millions de dollars dans cette usine afin de répondre à la demande croissante de ses clients. Elle n’a pas divulgué le montant exact de cet investissement

* Le site de West Des Moines produit des systèmes de distribution de carburant et des composants de tuyères de moteurs destinés aux avions commerciaux et militaires. Il expédie plus de 25.000 tuyères de moteurs par mois

* Le site emploie environ 300 salariés à temps plein. L’entreprise prévoit de créer de nouveaux emplois d’ici la fin de l’année et de poursuivre ses embauches jusqu’en 2027

* Le débutdes travaux est prévu pour la fin du mois et leur achèvement est attendu pour le milieu de l’année prochaine

* En 2023, Collins Aerospace a achevé l’extension, d’une valeur de 14 millions de dollars et d’une superficie de 9 000 pieds carrés, d’un autre site de West Des Moines afin d’augmenter sa capacité de production grâce à des imprimantes 3D métalliques

* Basée à Arlington, en Virginie, la société RTX fabrique des moteurs d’avion, des systèmes de missiles et des technologies de défense aérienne pour des clients commerciaux et militaires