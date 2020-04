Collaboration pour amener les flotteurs sur la scène internationale (Dietswell)

Principal avantage, Dolfines/Dietswell gagnera beaucoup en influence en collaborant avec un groupe international doté de capacités de fabrication.

CIMC Raffles est la filiale dans l'ingénierie offshore du groupe China International Marine Containers (CIMC), propriété du China Merchant Group et de Cosco Shipping. CIMC Raffles est un groupe EPC (Engineering Procurement Construction) possédant des chantiers navals et travaillant sur des projets pétroliers et gaziers tels que des plateformes de forage semi-submersibles et des plateformes élévatrices. Il s'agit donc d'un groupe spécialisé dans le pétrole et le gaz se diversifiant dans le secteur plus dynamique des énergies renouvelables.

Enfin, les deux opérateurs partagent les mêmes idées et ont une expérience commune dans le secteur du pétrole et du gaz offshore, ce qui est un point positif qui devrait faciliter la collaboration. CIMC s'adresse à un marché à la fois mondial et diversifié, avec des contrats signés avec des compagnies pétrolières telles que BP et Petrobras. Nous estimons que ces dernières (compagnies pétrolières) seront les premiers clients potentiels de CIMC/Dolfines, ce qui a été confirmé par le directeur marketing de CIMC Raffles dans son communiqué de presse, le groupe cherchant à "accompagner les majors O&G vers un avenir neutre en carbone, garantissant une production offshore rentable en donnant une seconde vie aux infrastructures O&G".