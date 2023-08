Colis : Quadient prolonge son partenariat avec Yamato Transport

(AOF) - Quadient annonce le renouvellement de sa coentreprise de consignes colis intelligentes au Japon avec Yamato Transport. Créée en 2016, la joint-venture Packcity Japan est renouvelée avec un actionnariat inchangé : 51% détenus par Quadient et 49% détenus par Yamato. Alors que l'accord initial de 7 ans était basé sur un modèle de location fixe pour la grande majorité des consignes, la croissance, la maturité et l'expérience acquises au Japon ainsi que dans d'autres zones géographiques clés ont conduit le modèle d'entreprise à évoluer vers une rémunération basée sur une facturation par colis.

Ce modèle plus souple est conforme au modèle commercial désormais en place dans d'autres réseaux ouverts de Quadient et permettra de réduire les frais unitaires pour les transporteurs tout en maximisant l'utilisation des consignes.

Le renouvellement de la joint-venture devrait également permettre de poursuivre l'expansion du réseau avec une stratégie visant à augmenter sa densité dans des zones urbaines spécifiques, avec une présence dans les meilleurs points de contact avec les usagers, tels que les supermarchés, les gares et les pharmacies.

Si la région de Tokyo bénéficie à présent d'une infrastructure solide en matière de consignes colis, d'autres grandes villes japonaises représentent un potentiel significatif d'expansion du réseau ouvert, qui suscite déjà un intérêt croissant de la part de nouveaux partenaires.

L'objectif est d'accroître le volume global de colis pris en charge, stimulé notamment par l'introduction de nouveaux services contribuant à accélérer l'adoption par les utilisateurs finaux.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.