Colis: les avions-cargos MD-11 immobilisés aux Etats-Unis après un accident mortel

Un avion MD-11 exploité par UPS à l'aéroport international de Miami, le 5 novembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Le régulateur aérien américain a ordonné samedi l'immobilisation de l'ensemble des avions-cargos MD-11 après un accident qui a fait 14 morts cette semaine dans le Kentucky (centre-est des Etats-Unis).

Un avion-cargo McDonnell Douglas MD-11 opéré par UPS et à destination de Hawaï s'est écrasé mardi peu après son décollage de l'aéroport de Louisville, dans le centre-est des Etats-Unis, alors qu'un de ses moteurs s'était détaché après avoir pris feu.

L'accident a provoqué la mort d'au moins 14 personnes. Trois membres d'équipage se trouvaient à bord de l'avion qui a terminé sa course à près de 5 km de l'aérogare.

Les deux grands groupes américains de messagerie et de livraison de colis UPS et FedEx ont ensuite annoncé qu'ils immobilisaient leur flotte d'avions-cargos MD-11, tandis que Boeing , qui possède McDonnell Douglas, a dit avoir recommandé que tous les opérateurs suspendent le recours à ces avions.

Samedi, le régulateur aérien américain (FAA) a émis une directive d'urgence qui "interdit tout vol supplémentaire jusqu'à ce que l'avion soit inspecté et que toutes les actions correctives nécessaires soient effectuées".

La directive s'applique aux modèles MD-11 et MD-11F et précise qu'elle "a été motivée par un accident" où le moteur gauche et son pylône moteur se sont détachés de l'avion lors du décollage.

L'agence a déterminé que le problème est "susceptible d'exister ou de se développer dans d'autres produits du même type de conception," a-t-elle déclaré.

Vendredi, UPS a annoncé dans un communiqué avoir pris la décision d'immobiliser temporairement sa flotte de MD-11 "par mesure de précaution et dans l'intérêt de la sécurité", une décision à effet immédiat.

"A FedEx, la sécurité est notre première priorité. Par mesure de précaution, nous avons décidé d'immobiliser notre flotte de MD-11 pendant que nous menons un examen approfondi de sécurité sur la base des recommandations du fabricant", a déclaré son concurrent, qui opère 28 de ces appareils.

Les géants de la logistique, UPS et FedEx, concentrent à eux deux l'essentiel de la flotte de MD-11. McDonnell Douglas a initialement fabriqué le MD-11, mais a été rachetée par Boeing en 1997.

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a annoncé vendredi soir la mort d'une 14e victime. Des images aériennes du site de l'accident ont montré une longue traînée de débris tandis que les pompiers aspergeaient d'eau les flammes.

L'appareil, rempli de plus de 140.000 litres de carburant pour son vol long-courrier, a explosé en percutant des entreprises situées près de l'aéroport.

- Construit en 1991 -

Photo fournie par Levi Dean montrant de la fumée et des flammes au-dessus du site du crash d'un avion cargo UPS à l'extérieur de l'aéroport international de Louisville, dans le Kentucky, le 4 novembre 2025 ( Courtesy of X account @LeviDean98 / HANDOUT )

Environ 70 MD-11 sont en service, selon Boeing, un avionneur par ailleurs embourbé depuis des années dans des questions de sécurité et de qualité de sa production après plusieurs accidents de son monocouloir vedette, le 737 MAX.

Après l'accident à Louisville, l'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB), a déclaré cette semaine que les enquêteurs avaient retrouvé l'enregistreur de données de vol et l'enregistreur de conversations du cockpit. Ces boîtes noires doivent être analysées à Washington.

Selon le NTSB, l'avion a été construit en 1991 et avait été modifié pour devenir un avion-cargo.

L'accident a eu lieu au milieu du plus long blocage budgétaire ("shutdown") de l'histoire des États-Unis, qui a poussé les autorités à imposer à partir de vendredi une réduction du nombre de vols dans de nombreux aéroports du pays car certains contrôleurs aériens, travaillant depuis plus d'un mois sans être payés, sont absents.

Le NTSB a dit qu'il n'avait pas été informé de pénuries de personnel à l'aéroport de Louisville au moment de l'accident.