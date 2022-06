Coliback choisit BOA Concept pour son automatisation

Boostée par la croissance du e-commerce, la société de prestation logistique e-commerce Coliback, spécialiste du traitement des retours, a choisi BOA Concept pour sa première automatisation. Ses objectifs : absorber le volume croissant d’activité au cours des dernières années tout en fiabilisant ses opérations.

Entreprise innovante, Coliback s’est naturellement orientée vers le spécialiste de l’intralogistique 4.0, qui a su lui offrir des solutions adaptées et la promesse d’un gain de productivité permettant de passer de 1500 à 3000 colis retour traités par jour.



Une ligne en trois parties, adaptée aux besoins



Sur la première partie de la ligne Plug-and-Carry®, les colis sont éclatés par des opérateurs sur des meubles Pick-To-Light. En double niveau, l’installation permet d’éviter le portage des charges grâce au positionnement des bacs pleins de colis retour à hauteur des opérateurs Coliback.

Sur la ligne de packing des colis à réexpédier aux donneurs d’ordres, les opérateurs réalisent les opérations de calage, de fermeture et d’étiquetage avant de réinjecter les colis sur le Plug-and-Carry®.

Enfin, sur la troisième et dernière ligne, les colis reçoivent leur étiquetage transport puis sont pesés pour contrôle de cohérence avant d’être triés pour leur expédition.



Premier adhérent du réseau E-Logik, Coliback (Genay, 69) est un nouveau site du réseau équipé par BOA Concept, le premier ayant été le site historique de Toulouse (31) en 2015.