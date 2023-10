Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colgate-Palmolive: objectifs relevés pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 13:13









(CercleFinance.com) - Colgate-Palmolive relève ses objectifs 2023 pour viser désormais une croissance de son BPA ajusté 'dans le haut de la plage à un chiffre', ainsi qu'une croissance du chiffre d'affaires entre 6 et 8% (dont 7 à 8% en organique).



Sur son troisième trimestre, le groupe de produits d'hygiène corporelle a vu son BPA s'accroitre de 16% à 0,86 dollar, pour un chiffre d'affaires en hausse de 10,5% à un peu plus de 4,9 milliards de dollars (+9% en organiques).



'La dynamique de nos activités et la solidité de nos résultats et de nos flux de trésorerie renforcent notre confiance dans le fait que nous mettons en oeuvre les bonnes stratégies', commente son PDG Noel Wallace.





