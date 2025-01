Colgate-Palmolive: le C.A. déçoit au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/01/2025 à 13:58









(CercleFinance.com) - Colgate-Palmolive a publié vendredi un bénéfice trimestriel légèrement supérieur aux estimations de Wall Street, mais son chiffre d'affaires a déçu les attentes.



Le leader mondial du dentifrice a fait état d'un bénéfice net part du groupe de 739 millions de dollars, soit 90 cents par action, contre 718 millions (87 cents) un an auparavant.



Hors exceptionnels, le BPA ressort à 91 cents, alors que le consensus visait 90 cents.



Le chiffre d'affaires s'est replié de 0,1% à 4,94 milliards de dollars, à comparer avec un consensus qui le donnait à plus de cinq milliards de dollars.



La croissance organique, retraité des acquisitions, des cessions et des effets devise, a atteint 4,3%, portée par des volumes en hausse de 2,5% et des prix en augmentation de 1,8%.



Les effets de change ont en revanche pénalisé l'activité à hauteur de 4,4%, a précisé Colgate.



La marge brute trimestrielle du groupe new-yorkais s'est améliorée de 0,7 point de pourcentage à 60,3%.



Suite à cette publication, le titre était attendu en baisse de 2,7% vendredi à l'ouverture de Wall Street.





Valeurs associées COLGATE-PALMOLIV 90,92 USD NYSE 0,00%