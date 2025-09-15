 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Colgate-Palmolive lance un nouvel emballage de dentifrice pour répondre aux préoccupations du procureur général du Texas concernant le fluorure
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 17:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Colgate-Palmolive CL.N va introduire un nouvel emballage et un nouveau marketing pour ses dentifrices, car l'exposition excessive au fluor n'est pas sans danger pour les enfants, a déclaré lundi le procureur général du Texas, Ken Paxton.

Ken Paxton a déclaré que Colgate a accepté qu'à partir du 1er novembre, ses marques de dentifrice Colgate, Tom's of Maine et hello pour les enfants de moins de six ans représenteront "des quantités de dentifrice sûres et adaptées à l'âge", conformément aux instructions figurant sur les étiquettes.

Valeurs associées

COLGATE-PALMOLIV
82,010 USD NYSE -1,54%
© 2025 Thomson Reuters.

