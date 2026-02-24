 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Colgate-Palmolive envisage de défendre les critères DEI pour la sélection du conseil d'administration, selon une lettre
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 21:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Colgate-Palmolive CL.N a fait part au National Legal and Policy Center de son intention de demander aux investisseurs de voter contre la proposition du groupe d'actionnaires conservateurs visant à supprimer les critères DEI dans le processus de sélection des membres du conseil d'administration de l'entreprise, selon une lettre consultée par Reuters.

La proposition du NLPC intervient alors que plusieurs entreprises dont Goldman Sachs GS.N , Walmart

WMT.O , Target TGT.N et Meta META.O ont abandonné ou envisagé de modifier leurs politiques de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) alors que le président américain Donald Trump et les groupes conservateurs du pays accentuent la pression sur les entreprises pour qu'elles réduisent ces programmes.

Les entreprises ont ajouté ou renforcé leurs programmes DEI à partir de 2020 dans le cadre du mouvement Black Lives Matter, mais elles sont revenues sur leurs engagements en matière de DEI au cours de l'année écoulée , sous la pression croissante de l'administration Trump.

Colgate rejoindrait une petite liste d'entreprises telles que Costco COST.O et Apple AAPL.O qui se sont tenues à leurs politiques DEI au cours de l'année écoulée. La société a déclaré dans sa réponse au NLPC qu'environ deux tiers de ses ventes nettes provenaient de marchés situés en dehors des États-Unis.

"Il est important que nos administrateurs apportent un large éventail de compétences, d'expériences, de perspectives et d'antécédents au conseil d'administration", a déclaré la société dans sa réponse soumise à la NLPC lundi.

Colgate n'a pas répondu immédiatement à une demande de Reuters pour un commentaire indépendant sur la question.

Dans sa circulaire de 2025, Colgate a déclaré que trois de ses candidats au poste d'administrateur étaient "membres de communautés sous-représentées", mais la NLPC a déclaré que la société n'avait pas expliqué ce que signifiait le terme "sous-représenté".

Bloomberg News a d'abord rapporté la réponse de Colgate au NLPC.

Valeurs associées

APPLE
272,1400 USD NASDAQ +2,24%
COLGATE-PALMOLIV
98,110 USD NYSE +1,04%
COSTCO WHSL
998,4300 USD NASDAQ +1,26%
GOLDMAN SACHS GR
902,385 USD NYSE +1,11%
META PLATFORMS
639,3000 USD NASDAQ +0,32%
TARGET
115,490 USD NYSE +1,91%
WALMART
126,7500 USD NASDAQ +0,75%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un panneau indiquant Wall Street près de la Bourse de New York le 12 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en hausse, la tech reprend des forces
    information fournie par AFP 24.02.2026 22:30 

    La Bourse de New York a terminé en hausse mardi, l'apaisement des inquiétudes autour de l'intelligence artificielle (IA) soulageant le secteur technologique et, plus particulièrement, celui des logiciels. Après un net recul la veille, le Dow Jones a gagné 0,76%, ... Lire la suite

  • Donald Trump à Washington le 23 février 2026. ( AFP / SAUL LOEB )
    Les nouveaux droits de douane mondiaux voulus par Trump sont entrés en vigueur
    information fournie par AFP 24.02.2026 22:30 

    Annoncés dans la foulée du camouflet infligé vendredi à Donald Trump par la Cour suprême, les nouveaux droits de douane mondiaux de 10% voulus par le président américain, qui a menacé de les faire passer à 15%, sont entrés en vigueur mardi. Cette nouvelle surtaxe, ... Lire la suite

  • Un commerce incendié à Puerto Vallarta, au Mexique, le 24 février 2026 ( AFP / Alfredo ESTRELLA )
    Puerto Vallarta, paradis mexicain en flammes après la mort d'un baron de la drogue
    information fournie par AFP 24.02.2026 21:23 

    Puerto Vallarta, station balnéaire paradisiaque du Mexique, a brutalement plongé dans le chaos avec des dizaines de voitures incendiées et des commerces vandalisés, conséquences de la fureur d'un puissant cartel après la mort dimanche de leur chef baron de la drogue. ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump fait un pas de danse, le 19 février 2026 à Rome, dans l'Etat de Géorgie, aux Etats-Unis ( AFP / SAUL LOEB )
    Trump au Capitole en mode contre-attaque
    information fournie par AFP 24.02.2026 21:14 

    Bousculé par la Cour suprême, malmené dans les sondages, Donald Trump voudra contre-attaquer mardi soir au Capitole, avec un "discours sur l'état de l'Union" qui sera aussi une harangue de campagne, quelques mois avant des législatives à haut risque pour le président ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank