Colgate-Palmolive envisage de défendre les critères DEI pour la sélection du conseil d'administration, selon une lettre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Colgate-Palmolive CL.N a fait part au National Legal and Policy Center de son intention de demander aux investisseurs de voter contre la proposition du groupe d'actionnaires conservateurs visant à supprimer les critères DEI dans le processus de sélection des membres du conseil d'administration de l'entreprise, selon une lettre consultée par Reuters.

La proposition du NLPC intervient alors que plusieurs entreprises dont Goldman Sachs GS.N , Walmart

WMT.O , Target TGT.N et Meta META.O ont abandonné ou envisagé de modifier leurs politiques de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) alors que le président américain Donald Trump et les groupes conservateurs du pays accentuent la pression sur les entreprises pour qu'elles réduisent ces programmes.

Les entreprises ont ajouté ou renforcé leurs programmes DEI à partir de 2020 dans le cadre du mouvement Black Lives Matter, mais elles sont revenues sur leurs engagements en matière de DEI au cours de l'année écoulée , sous la pression croissante de l'administration Trump.

Colgate rejoindrait une petite liste d'entreprises telles que Costco COST.O et Apple AAPL.O qui se sont tenues à leurs politiques DEI au cours de l'année écoulée. La société a déclaré dans sa réponse au NLPC qu'environ deux tiers de ses ventes nettes provenaient de marchés situés en dehors des États-Unis.

"Il est important que nos administrateurs apportent un large éventail de compétences, d'expériences, de perspectives et d'antécédents au conseil d'administration", a déclaré la société dans sa réponse soumise à la NLPC lundi.

Colgate n'a pas répondu immédiatement à une demande de Reuters pour un commentaire indépendant sur la question.

Dans sa circulaire de 2025, Colgate a déclaré que trois de ses candidats au poste d'administrateur étaient "membres de communautés sous-représentées", mais la NLPC a déclaré que la société n'avait pas expliqué ce que signifiait le terme "sous-représenté".

Bloomberg News a d'abord rapporté la réponse de Colgate au NLPC.