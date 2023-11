Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colgate-Palmolive: en légère hausse, l'avis d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 17:34









(CercleFinance.com) - Colgate-Palmolive gagne un peu moins de 1% à New York alors que Jefferies a annoncé aujourd'hui initier le suivi du titre avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 87 dollars, prévoyant 16% de potentiel de hausse pour l'action au cours des 12 prochains mois, surpassant ceux de ses pairs.



'La combinaison géographique/catégorielle de Colgate, les opportunités de redressement des marges et les capacités de RGM (gestion de la croissance des revenus) mettent l'activité en position de surperformer', estime le broker.



'Un titre à la traîne (-5% depuis le début de l'année), une croissance robuste du chiffre d'affaires et un relâchement des pressions macroéconomiques offrent une opportunité intéressante', ajoute Jefferies.





Valeurs associées COLGATE-PALMOLIV NYSE +0.74%