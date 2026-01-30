 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Colgate-Palmolive en hausse grâce à des prévisions de ventes optimistes
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 15:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les actions du fabricant de dentifrice Colgate-Palmolive CL.N augmentent de 3,1 % à 87,90 $ en pré-commercialisation après que la société ait prévu des ventes annuelles supérieures aux estimations

** CL prévoit que les ventes nettes en 2026 augmenteront de 2 % à 6 %, y compris un impact positif à un chiffre du taux de change, par rapport aux attentes des analystes qui tablent sur une croissance de 3,5 %

** Attribue ses prévisions optimistes à la demande soutenue de produits ménagers de base en Amérique latine et en Europe

** Nous nous attendons à ce que l'environnement opérationnel difficile et le ralentissement de la croissance des catégories se poursuivent à court terme, mais nous sommes en position de force - directeur général Noel Wallace

** Le bénéfice par action ajusté de 95 cents pour le quatrième trimestre dépasse l'estimation moyenne des analystes de 91 cents - données compilées par le LSEG

** CL dépasse les estimations du BPA ajusté pour le douzième trimestre consécutif - données compilées par LSEG

** Les actions ont augmenté de 7,9 % depuis le début de l'année; elles ont chuté de 13 % en 2025

Valeurs associées

COLGATE-PALMOLIV
85,105 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank