Colgate-Palmolive en hausse grâce à des prévisions de ventes optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les actions du fabricant de dentifrice Colgate-Palmolive CL.N augmentent de 3,1 % à 87,90 $ en pré-commercialisation après que la société ait prévu des ventes annuelles supérieures aux estimations

** CL prévoit que les ventes nettes en 2026 augmenteront de 2 % à 6 %, y compris un impact positif à un chiffre du taux de change, par rapport aux attentes des analystes qui tablent sur une croissance de 3,5 %

** Attribue ses prévisions optimistes à la demande soutenue de produits ménagers de base en Amérique latine et en Europe

** Nous nous attendons à ce que l'environnement opérationnel difficile et le ralentissement de la croissance des catégories se poursuivent à court terme, mais nous sommes en position de force - directeur général Noel Wallace

** Le bénéfice par action ajusté de 95 cents pour le quatrième trimestre dépasse l'estimation moyenne des analystes de 91 cents - données compilées par le LSEG

** CL dépasse les estimations du BPA ajusté pour le douzième trimestre consécutif - données compilées par LSEG

** Les actions ont augmenté de 7,9 % depuis le début de l'année; elles ont chuté de 13 % en 2025