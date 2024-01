Colgate-Palmolive continue d'avoir le sourire au 4T et pour l'avenir

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le groupe américain de produits d'hygiène et ménagers Colgate-Palmolive a réalisé au quatrième trimestre des performances financières supérieures aux attentes du marché, et anticipe le maintien de cette "dynamique de croissance" en 2024 et au-delà.

Noel Wallace, patron du groupe, a relevé vendredi dans un communiqué que le chiffre d'affaires avait progressé en 2023 dans toutes les zones géographiques et les branches d'activité, soulignant que pour la cinquième année de suite les ventes à données comparables dépassaient l'objectif à long terme de croissance de 3 à 5% par an.

Elles ont bondi de 8,5% à 19,45 milliards de dollars.

Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 7% sur un an à 4,95 milliards et le bénéfice net a atteint 718 millions, contre 5 millions un an plus tôt.

Le dernier trimestre 2022 avait été grevé par une charge pour dépréciation de 612 millions après impôts liée au laboratoire pharmaceutique français Filorga, racheté en 2019.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels — référence pour les marchés —, le bénéfice net ressort à 87 cents au quatrième trimestre 2023. Le consensus des analystes attendait 84 cents.

Colgate-Palmolive a signalé avoir accru de 19% ses dépenses publicitaires sur l'année et prévoir même de débourser davantage sur l'exercice en cours.

"La qualité de nos résultats (en 2023) et notre grosse dynamique de croissance, y compris la meilleure performance au niveau des volumes à données comparables, alimentent notre confiance dans le fait que nous sommes bien positionnés pour dégager une croissance pérenne et substantielle du bénéfice par action en 2024 et au-delà", a affirmé M. Wallace, évoquant un "environnement resté difficile".

Concernant l'exercice en cours, le groupe anticipe notamment une croissance nette des ventes proforma entre 1% et 4% — avec un effet négatif des changes estimé à 1% — et du bénéfice net par action à données comparables entre 5 et 9%.

Le groupe revendique une part de marché mondiale de 41,1% dans le dentifrice et de 31,5% dans les brosses à dents.

Dans les produits pour animaux, vendus sous la marque Hill's, le chiffre d'affaires a été tiré par les États-Unis et par l'Europe, profitant d'une hausse des prix dans un contexte de baisse des volumes.

Mais le bénéfice opérationnel a souffert de prix "très supérieurs des matières premières brutes et matériaux d'emballage" — une hausse "modeste" est prévue pour 2024 — et des coûts liés à sa nouvelle usine de production à Tonganoxie (Kansas) inaugurée en octobre.

A l'ouverture de la Bourse de New York vendredi, l'action Colgate-Palmolive progressait de 1,16%.