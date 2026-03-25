Colbert va coécrire un nouveau film sur « Le Seigneur des Anneaux » après la fin de son émission de fin de soirée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Danielle Broadway

Stephen Colbert se rend en Terre du Milieu. L'humoriste a annoncé dans une vidéo postée mardi qu'après la fin de son mandat de 11 ans en tant qu'animateur du "Late Show" de CBS en mai, il coécrira et développera un nouveau film dans la franchise du "Seigneur des Anneaux".

Il s'agit d'un nouveau chapitre pour Colbert, un fervent admirateur du monde fictif de la Terre du Milieu de J.R.R. Tolkien. Colbert apparaît dans la vidéo aux côtés de Peter Jackson, le cinéaste néo-zélandais qui a réalisé la trilogie originale du "Seigneur des anneaux", qui a été un succès critique et commercial.

Le titre provisoire du film est "Le Seigneur des Anneaux: L'ombre du passé", selon un communiqué de presse. Aucun réalisateur n'a encore été annoncé.

"J'en suis très heureux", dit Colbert à Jackson dans le clip. "Vous savez ce que les livres représentent pour moi et ce que vos films représentent pour moi."

Colbert développera le film avec son fils, le scénariste Peter McGee, et Philippa Boyens, l'une des scénaristes de la trilogie originale. Le projet sera le deuxième des deux films "Le Seigneur des Anneaux" actuellement en développement chez Warner Bros Discovery WBD.N et New Line Cinema. Le premier, "Le Seigneur des Anneaux: La chasse à Gollum", est actuellement en préproduction.

L'épopée fantastique de Tolkien a été publiée en trois parties en 1954 et 1955 au Royaume-Uni. Elle reste l'une des histoires les plus populaires de la littérature fantastique et l'un des romans les plus vendus de tous les temps.

La trilogie de Jackson a rapporté plus de 2,9 milliards de dollars dans le monde et le troisième volet de 2003, "Le Seigneur des anneaux: Le retour du roi", a remporté de nombreuses récompenses, dont l'Oscar du meilleur film. Il a suivi dix ans plus tard avec une trilogie de préquelles basées sur le roman de Tolkien de 1937, "Le Hobbit". En juillet 2025, CBS a annoncé qu'elle annulait le Late Show with Stephen Colbert, l'émission lauréate d'un Emmy Award et la plus regardée de la télévision américaine et qui a souvent servi de plateforme pour des satires visant le président Donald Trump, qui a critiqué la chaîne et d'autres animateurs de fin de soirée pour leur humour à son égard.

Le 27 février, Paramount Skydance PSKY.O , la société mère de CBS, a signé un accord de 110 milliards de dollars pour acheter Warner Bros Discovery, qui regroupera de nombreux actifs du studio et la bibliothèque de franchises cinématographiques de Warner Bros, notamment Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et Superman.