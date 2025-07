Colbert est la dernière victime du déclin de la télévision de fin de soirée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

le "Late Show" s'arrêtera en mai 2026

L'émission perdait 40 millions de dollars par an, selon une source

Les critiques demandent si la politique a joué un rôle alors que Paramount cherche à obtenir l'approbation de la fusion

(Ajout d'un porte-parole de Redstone refusant de commenter au paragraphe 19) par Dawn Chmielewski et Lisa Richwine

La télévision de fin de soirée s'est battue pour sa survie avant même que "The Late Show with Stephen Colbert" ne soit annulé cette semaine.

L'annonce de la fin de l'une des émissions de fin de soirée les plus populaires, quelques jours après que l'animateur Stephen Colbert a accusé le propriétaire du réseau d'avoir soudoyé le président Donald Trump pour qu'il approuve une fusion, a suscité des cris de faute politique de la part de politiciens, d'artistes et d'animateurs libéraux.

"Stephen Colbert, un talent extraordinaire et l'animateur de fin de soirée le plus populaire, dénonce l'accord. Quelques jours plus tard, il est licencié. Est-ce que je pense que c'est une coïncidence? NON", a écrit le sénateur indépendant du Vermont Bernie Sanders sur X.

Les dirigeants de CBS ont déclaré dans un communiqué que l'abandon de l'émission était "une décision purement financière dans un contexte difficile en fin de soirée. Elle n'est en aucun cas liée aux performances de l'émission, à son contenu ou à d'autres questions concernant Paramount"

Que la politique soit en jeu ou non, le format de fin de soirée est en difficulté depuis des années, car les téléspectateurs sont de plus en plus nombreux à couper le cordon de la télévision câblée et à migrer vers le streaming. Les jeunes téléspectateurs, en particulier, sont plus enclins à se divertir sur YouTube ou TikTok, ce qui réduit et vieillit l'audience de la télévision et entraîne une baisse des recettes publicitaires.

Les Américains avaient l'habitude de regarder religieusement Johnny Carson ou Jay Leno avant de se coucher, mais aujourd'hui, de nombreux fans préfèrent regarder des clips rapides sur les médias sociaux, à leur convenance. Les recettes publicitaires de l'émission de Colbert ont chuté de 40 % depuis 2018 - une réalité financière qui, selon CBS, a motivé la décision de mettre fin à "The Late Show" en mai 2026.

Un ancien dirigeant d'une chaîne de télévision a déclaré que le programme était une victime de l'économie déclinante de la télédiffusion.

Il y a quinze ans, une émission populaire de fin de soirée comme "The Tonight Show" pouvait rapporter 100 millions de dollars par an. Récemment, cependant, "The Late Show" a perdu 40 millions de dollars par an, a déclaré une personne informée de l'affaire.

Les recettes publicitaires de l'émission ont chuté à 70,2 millions de dollars l'année dernière, contre 121,1 millions de dollars en 2018, selon la société de suivi publicitaire Guideline. Les audiences de l'émission de Colbert ont culminé à 3,1 millions de téléspectateurs en moyenne au cours de la saison 2017-18, selon les données de Nielsen.

Pour la saison qui s'est achevée en mai, l'audience de l'émission s'est élevée en moyenne à 1,9 million de téléspectateurs.

CHOQUÉ MAIS PAS SURPRIS

Des humoristes comme Colbert ont suivi leur jeune public en ligne, la chaîne diffusant des clips sur YouTube ou TikTok. Mais la publicité numérique n'a pas compensé la perte de revenus publicitaires à la télévision, a déclaré la source ayant connaissance de l'affaire.

Le responsable de la télévision a déclaré que les rediffusions d'une émission à succès diffusée aux heures de grande écoute comme "Tracker" laisseraient à CBS "des coûts limités, et les taux d'audience pourraient même augmenter"

"The Late Show with Stephen Colbert" n'est que la dernière victime en date de l'effondrement de l'un des formats les plus durables de la télévision. Lorsque l'animateur du "Late Late Show", James Corden, est parti en 2023, CBS a choisi de ne pas engager de remplaçant. La chaîne a également annulé "After Midnight" cette année, après que l'animateur Taylor Tomlinson a choisi de revenir à la comédie stand-up à plein temps.

Mais la fin de l'émission est intervenue à un moment politiquement sensible.

Paramount Global PARA.O , la société mère de CBS, cherche à obtenir l'approbation de la Commission fédérale des communications pour une fusion de 8,4 milliards de dollars avec Skydance Media. Ce mois-ci, Paramount a accepté de régler un procès intenté par Trump à la suite d'une interview de Kamala Harris, son adversaire démocrate pour 2024, dans le cadre de l'émission "60 Minutes".

Colbert a qualifié le paiement de "gros pot-de-vin" deux jours avant d'apprendre que son émission était annulée.

De nombreux acteurs de l'industrie du divertissement et politiciens démocrates ont demandé une enquête sur cette décision, notamment la Writers Guild of America et le sénateur Edward Markey, qui a demandé à Shari Redstone, présidente de Paramount, si l'administration Trump avait exercé des pressions sur la société.

Paramount a le droit de renvoyer Colbert, y compris pour ses positions politiques, a déclaré Markey, mais "si l'administration Trump utilise son autorité réglementaire pour influencer ou faire pression d'une autre manière sur les décisions éditoriales de votre entreprise, le public mérite de savoir."

Un porte-parole de Redstone s'est refusé à tout commentaire.

"C'est un monde complètement nouveau dans lequel vivent les artistes, les écrivains et les journalistes, et c'est effrayant", a déclaré Tom Nunan, un producteur de cinéma et de télévision chevronné qui codirige le programme des producteurs à l'école de théâtre, de cinéma et de télévision de l'UCLA. "Lorsque nous avons appris la nouvelle concernant Colbert, nous avons été choqués mais pas surpris