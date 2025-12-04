 Aller au contenu principal
Colas remporte un contrat en Finlande via une filiale néerlandaise
information fournie par AOF 04/12/2025 à 18:14

(AOF) - Destia, filiale néerlandaise de Colas, associée à des partenaires, a été choisie par la ville de Vantaa pour la partie ouest des travaux de construction du tramway dans cette ville finlandaise. Destia a reçu l’ordre de service pour la première phase du projet pour un montant d’environ 230 millions d’euros. La valeur totale du projet est estimée à 750 millions d’euros, et la part de Destia s’élève au total à environ 420 millions d’euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

