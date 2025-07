Colas: remporte un contrat de plus de 52 ME en Alaska information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 18:09









(CercleFinance.com) - Colas, à travers sa filiale Colaska, a été retenu par le Département des Transports et des Installations Publiques de l'Alaska pour mener des travaux d'infrastructures dans la région de Haines, située au sud-est de l'État.



Le montant de ce contrat s'élève à plus de 52 millions d'euros.



Le projet prévoit la reconstruction et l'élargissement d'un tronçon routier de 8 kilomètres, le remplacement d'un grand pont et l'installation de deux conduites pour coulées de débris.



Il comprend également les travaux d'excavation et de remblayage, la production des granulats et des enrobés ainsi que leur mise en oeuvre sur l'axe routier.



' Ce projet reflète notre engagement à construire des infrastructures plus sûres, accessibles et durables. Au-delà de l'enjeu technique, ce projet constitue un levier de développement pour la communauté locale, tant sur le plan économique que culturel ', a déclaré John Harrington, directeur général États-Unis de Colas.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.