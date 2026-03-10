Colas remporte un contrat de construction de voies sur une autoroute californienne pour environ €264 mlns

Bouygues SA BOUY.PA :
* REMPORTE UN CONTRAT DE CONSTRUCTION DE VOIES SUPPLÉMENTAIRES SUR L’AUTOROUTE INTERSTATE 10, EN CALIFORNIE
* POUR UN MONTANT D’ENVIRON 264 MILLIONS D’EUROS
Pour plus de détails, cliquez sur BOUY.PA
(Rédaction de Gdansk)
|49,160 EUR
|Euronext Paris
|+2,14%
