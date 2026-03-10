information fournie par Reuters • 10/03/2026 à 17:58

Colas remporte un contrat de construction de voies sur une autoroute californienne pour environ €264 mlns

Bouygues SA BOUY.PA :

* REMPORTE UN CONTRAT DE CONSTRUCTION DE VOIES SUPPLÉMENTAIRES SUR L’AUTOROUTE INTERSTATE 10, EN CALIFORNIE

* POUR UN MONTANT D’ENVIRON 264 MILLIONS D’EUROS

(Rédaction de Gdansk)