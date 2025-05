Colas: remporte 9 contrats en Finlande pour 112 ME information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 12:41









(CercleFinance.com) - Colas annonce que Destia, sa filiale finlandaise, a signé neuf contrats d'entretien routier avec l'Agence finlandaise des infrastructures de transport et les Centres pour le développement économique, les transports et l'environnement (Centres ELY). La valeur de ces contrats s'élève à 112 millions d'euros.



Destia assurera la maintenance routière dans trois nouvelles régions du pays, tout en poursuivant cette activité dans six autres.



Les travaux portent sur l'entretien des routes en enrobés et en gravier, ainsi que de leur environnement routier, incluant les espaces verts, les systèmes de drainage, les panneaux de signalisation, les équipements et les structures.



' Ces contrats illustrent l'expertise des équipes de Destia et leur capacité à mobiliser des méthodes modernes et des équipements adaptés pour améliorer la qualité des itinéraires et garantir aux usagers une circulation fluide et sécurisée ' a déclaré Francis Grass, Directeur Général EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) de Colas.





