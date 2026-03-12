 Aller au contenu principal
Colas Rail (Bouygues) remporte un contrat de 40 MEUR au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 18:12

La filiale ferroviaire du groupe Colas va exploiter et entretenir une flotte de trains de maintenance mobiles pour le gestionnaire d'infrastructure britannique Network Rail pendant cinq ans.

Colas annonce que sa filiale Colas Rail UK a signé un contrat de 5 ans avec Network Rail pour l'exploitation et la maintenance de sa flotte de trains de maintenance mobiles, pour un montant d'environ 40 MEUR.

Construits par le fabricant Robel, les 8 trains permettent aux équipes ferroviaires d'effectuer réparations, rénovations et modernisations sur les 32 000 km du réseau britannique plus rapidement et avec davantage de sécurité. Ces "ateliers sur roues" visent notamment à limiter les perturbations du trafic tout en offrant un environnement de travail protégé aux équipes sur le terrain.

La flotte est répartie entre différentes unités opérationnelles de Network Rail à travers l'Angleterre. "Ce contrat témoigne de la confiance accordée par Network Rail à Colas Rail en tant que fournisseur privilégié", a déclaré Hervé Le Joliff, président de Colas Rail, saluant l'expertise et la capacité d'innovation des équipes.

Présent depuis plus de 25 ans au Royaume-Uni, Colas Rail intervient sur 12 métiers ferroviaires couvrant la conception, la construction et la maintenance d'infrastructures de transport.

