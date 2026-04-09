Colas, filiale de Bouygues, remporte un contrat de modernisation de la route nationale 15 en Finlande

Bouygues SA BOUY.PA :
* REMPORTE LE CONTRAT DE MODERNISATION DE LA ROUTE NATIONALE 15 EN FINLANDE
* LES TRAVAUX, D’UN MONTANT D’ENVIRON 93 MLNS D’EUROS
* LES TRAVAUX DÉBUTERONT À L’AUTOMNE 2026
* LES TRAVAUX DOIVENT S’ACHEVER D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE 2029
Texte original [https://tinyurl.com/3xzsftu5]
(Rédaction de Gdansk)
