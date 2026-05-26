Tennis: Monfils fait ses adieux à Roland-Garros avec une défaite au 1er tour contre Gaston

Le Français Gaël Monfils

par Vincent Daheron

Gaël Monfils a fait lundi soir ses adieux à Roland-Garros, éliminé au premier ‌tour de ses 19es et ultimes Internationaux de France par son compatriote français Hugo Gaston (6-2, 6-3, 3-6, 2-6, 6-0) malgré une folle remontée, qu'il n'est pas parvenu à achever, après avoir compté ​deux sets de retard.

"Ici c'est magique, j'ai créé quelque chose de fort, d'unique, d'exceptionnel", a dit le Parisien de 39 ans, en toute fin de soirée, lors d'une cérémonie organisée en son hommage, après match à son image.

Près de huit mois après avoir annoncé que la saison 2026 serait la dernière de sa carrière, Gaël Monfils, bientôt quadragénaire, a montré deux visages dans un court ​Philippe-Chatrier acquis à sa cause.

Coupable de nombreuses fautes directes et peu mobile face à la défense acharnée de son cadet lors des deux premiers sets, Gaël Monfils a ensuite presque tout renversé en s'appuyant sur son service. Il a été aidé, aussi, ​par le déclin physique de Hugo Gaston, qui a fait appel au staff médical à plusieurs ⁠reprises.

S'il est parvenu à égaliser à deux sets partout, Gaël Monfils a finalement cédé dans la cinquième manche, une rareté, puisqu'il avait auparavant remporté 12 de ses 16 ‌matches en cinq manches sur la terre battue parisienne - ce qui est un record.

"UNE LÉGENDE DE NOTRE SPORT"

Défait par un Français pour la première fois à la Porte d'Auteuil, le vainqueur de Roland-Garros juniors en 2004 ne verra pas le deuxième tour du tableau principal pour la troisième fois seulement après ​2005, pour son baptême, et 2020.

Grâce à sa première victoire de la ‌saison sur le circuit principal, Hugo Gaston rejoint au prochain tour l'Argentin Francisco Cerundolo, tête de série n°25.

"Il y a beaucoup d'émotions, il ⁠y a de la joie forcément mais beaucoup plus de tristesse pour Gaël, je suis vraiment désolé pour toi", a réagi le vainqueur du jour. "Je voulais surtout le féliciter, le remercier pour tout ce que tu as fait pour nous, les jeunes joueurs, pour ta carrière incroyable. C'est une légende française et de notre sport."

Gaël Monfils a mis beaucoup de temps à entrer dans son ⁠match. Peut-être en manque de repères ‌après plus d'un mois sans jouer, le presque quadragénaire a cédé le premier set en 34 minutes.

Il aura dû attendre sa sixième opportunité pour enfin prendre ⁠le service de son adversaire, et ainsi débreaker au coeur de la seconde manche, mais cela n'a pas suffi pour empêcher le jeune Tricolore de mener deux manches à rien.

Souvent trahi en première ‌partie de soirée par son incapacité à convertir ses balles de break (5/17 au total), le 218e joueur mondial est parvenu à renverser la partie dans les deux ⁠manches suivantes. Retrouvé dans le jeu et au service, il a été porté par un public qui ne demandait que ça.

Expéditif dans ⁠le quatrième set (28 minutes) pour envoyer la partie ‌au set décisif, il semblait en passe de prolonger son aventure. C'était sans compter sur Hugo Gaston, huitième de finaliste 2020, qui a déroulé dans un court central franchement refroidi par ​la tournure des événements.

Mais le public parisien s'est rapidement levé après la balle de match pour ovationner le ‌héros malheureux du soir, auquel un hommage d'une vingtaine de minutes a été rendu.

"JE VOUS DOIS TOUT"

"On y est, je vous aime tellement", a commencé Gaël Monfils, avant de remercier l'ensemble de ses proches.

"Je voudrais remercier tous ​mes coaches, qui sont devenus des amis, qui ont appris à me connaître, avec ma personnalité qui n'est pas forcément facile, mais qui est facile quand on a appris à me connaître", a-t-il poursuivi.

Son coeur s'est serré un peu plus, sa voix est devenue tremblotante quand il s'est adressé à sa femme, Elina Svitolina, actuelle septième joueuse mondiale.

"Sans elle, je ne serais peut-être ⁠pas encore là ce soir. (...) Je ne parle pas d'Elina Svitolina, je parle de ma femme qui est là dans tous les instants, qui a toujours su me soutenir, m'encourager, me relever, m'aimer, et me donner le plus beau cadeau au monde avec notre fille."

Enfin, l'ex-sixième joueur mondial a remercié ses trois compères avec lesquels il composait "les Mousquetaires" en équipe de France de Coupe Davis : Richard Gasquet, Gilles Simon et Jo-Wilfried Tsonga, tous les trois déjà retraités.

"Ce sont mes frères d'armes, mes frères tout court. Je voudrais leur dire merci pour l'amour qu'ils m'ont donné", leur a-t-il glissé. "C'est une amitié de plus de 30 ans."

Il a conclu son discours en remerciant le public parisien, et le tournoi plus généralement : "Vous allez vraiment me manquer. Ce tournoi est fabuleux, est magique. Roland-Garros, ​je vous aime, je vous dois tout."

(Reportage de Vincent Daheron)