Colas: Dividende maintenu à 6,40 euros par action pour 2019

PARIS (Reuters) - Colas a annoncé mardi que son conseil d'administration, réuni lundi, proposerait un dividende à 6,40 euros par action au titre de l'exercice 2019 lors d'une assemblée générale des actionnaires fixée au 3 septembre. La direction du groupe avait suspendu le versement de ce dividende en avril afin d'évaluer la situation face à la crise sanitaire liée à l'épidémie due au nouveau coronavirus. Dans un communiqué, Colas estime que la situation financière particulièrement solide du groupe et son niveau élevé de trésorerie disponible permettent la distribution de ce dividende. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées COLAS Euronext Paris -0.45%