Colas: construction du nouveau métro d'Alexandrie

(CercleFinance.com) - Colas Rail, en groupement avec Orascom Construction, a remporté auprès de la National Authority for Tunnels (NAT) le projet de construction du nouveau métro d'Alexandrie en Egypte.



Le montant total de ce marché s'élève à 1,3 milliard d'euros, dont 320 millions pour Colas Rail.



Cette nouvelle ligne de métro reliera le centre-ville d'Alexandrie, deuxième ville d'Egypte, à la ville d'Aboukir, située au nord-est de l'agglomération. D'une longueur totale de 22 km, elle desservira 20 stations.



Colas Rail, conjointement avec Orascom Construction, réalisera les études, la fourniture, l'installation, les essais et la mise en service de la voie ferrée, l'alimentation électrique, la signalisation, les télécommunications, les équipements de dépôt ainsi que l'intégration de l'ensemble des systèmes ferroviaires.





