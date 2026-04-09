 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Colas (Bouygues) décroche un contrat routier de 93 MEUR en Finlande
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 18:24

Colas annonce, via sa filiale finlandaise Destia, avoir remporté un contrat d'environ 93 millions d'euros pour la rénovation de la route nationale 15 entre Rantahaka et Kouvola, en Finlande.

Les travaux, attribués par l'Agence finlandaise des infrastructures de transport, débuteront à l'automne 2026 pour une livraison fin 2029.

Cet axe stratégique pour le transport industriel et portuaire souffre de congestion et de limites de capacité. Le projet prévoit notamment la création de voies de dépassement avec séparateur central, la modification du tracé sur environ 8 km et le réaménagement des principaux carrefours.

Le chantier inclut également la construction d'un échangeur, des intersections réaménagées, une route parallèle partielle ainsi que des aménagements pour les mobilités douces et la sécurité (éclairage, protections acoustiques, passages pour la faune).

Valeurs associées

BOUYGUES
52,9400 EUR Euronext Paris +0,95%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank