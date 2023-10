Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Colas: activité en légère hausse sur 9 mois, à 11,8 MdsE information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 18:29









(CercleFinance.com) - Colas publie un chiffre d'affaires de 11,8 MdsE sur les 9 premiers mois de l'année, en hausse de 2% sur un an (+5% à périmètre et change constants).



Dans le même temps, le carnet de commandes atteint 13,4 MdsE à fin septembre 2023, en hausse de 8% sur un an (+11% à change constant et hors principales acquisitions et cessions).



Colas fait part d'un résultat net part du Groupe de 165 ME, en amélioration de 26 ME par rapport aux neuf premiers mois 2022, et d'un FCF de 226 ME, en hausse de 57 ME par rapport aux neuf premiers mois 2022.



Dans un environnement instable, Colas confirme son objectif de progression du résultat opérationnel courant des activités (ROCA) et du résultat opérationnel courant en 2023 par rapport à 2022.







Valeurs associées COLAS Euronext Paris +0.29%