CoinShares met fin à certains ETF cryptographiques avant leur introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CoinShares a déposé vendredi une demande de retrait de son projet de lancement de trois fonds négociés en bourse, la société européenne de crypto-monnaies prévoyant de se concentrer sur des opportunités à plus forte marge avant sa cotation aux États-Unis.

CoinShares a demandé à la Securities and Exchange Commission de retirer ses déclarations d'enregistrement pour l'ETF XRP, l'ETF solana staking et l'ETF litecoin .

Le directeur général Jean-Marie Mognetti a déclaré qu'à mesure que le marché américain se consolide autour de grands acteurs dans les ETP cryptoactifs à actif unique, les possibilités de différenciation et de marges durables sont limitées, ce qui nécessite un "livre de jeu différent".

Séparément, la société met également fin à son ETF CoinShares bitcoin futures leveraged BTFX.O .

La société a déclaré qu'elle visait à introduire de nouveaux produits sur le marché américain au cours des 12 à 18 prochains mois, y compris des véhicules d'exposition aux actions crypto, des paniers thématiques et des stratégies gérées activement combinant des crypto et d'autres actifs.

En septembre, CoinShares a accepté d'inscrire sur le Nasdaq grâce à une fusion de 1,2 milliard de dollars avec la société d'acquisition spécialisée Vine Hill Capital Investment Corp VCIC.O .

Spécialisé dans la cryptographie depuis 2013, CoinShares gérait environ 10 milliards de dollars d'actifs en septembre et était présent en France, en Suède, au Royaume-Uni et aux États-Unis.