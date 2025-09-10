Coinbase teste un support technique majeur
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 12:10
Un parcours contrasté mais encore porteur
Sur le dernier mois, l'action Coinbase affiche un gain de 2,7%. Depuis le début de l'année, la progression atteint 28,4%, tandis que la performance s'envole à 105,6% sur douze mois. Une trajectoire impressionnante mais loin d'être linéaire, rythmée par des secousses qui reflètent la nature spéculative du secteur.
Des indicateurs techniques partagés
Le titre évolue au-dessus de ses moyennes mobiles 20 et 100 jours, mais demeure sous la 50 jours, signe d'une configuration indécise. La dynamique reste fragilisée par des flux vendeurs dominants, traduisant une pression persistante et limitant les velléités de rebond.
Une zone charnière à surveiller
Le support principal s'établit à 298 USD, tandis que la résistance se situe à 335 USD. Entre ces deux bornes, le marché dessine une phase de consolidation marquée par une succession de creux récents, réduisant la capacité de reprise. L'équilibre apparaît précaire et incite à la prudence, d'autant que la rupture du support à 298 USD ouvrirait la voie à une accélération du repli. À l'inverse, un retour au-delà de 335 USD serait nécessaire pour restaurer un potentiel haussier crédible.
Valeurs associées
|318,7800 USD
|NASDAQ
|+5,49%
A lire aussi
-
L'Europe doit "se battre pour sa place" au milieu d'un monde "hostile" et d'une "tempête" géopolitique qui va durer, a martelé mercredi la présidente de la Commission Ursula von der Leyen devant les eurodéputés, affichant son soutien à la Pologne après l'interception ... Lire la suite
-
Les plateformes Meta et TikTok ont remporté mercredi une victoire judiciaire dans leur contestation de la redevance de surveillance imposée par l'Union européenne avec le règlement sur les services numériques (DSA), la Cour de justice de l'Union européenne s'étant ... Lire la suite
-
La laboratoire danois Novo Nordisk va supprimer 9.000 emplois, soit 11,5% de ses effectifs, dans le cadre d'une restructuration visant à économiser huit milliards de couronnes danoises (1,07 milliard d'euros) par an, a déclaré mercredi le fabricant du traitement ... Lire la suite
-
Ce programme fait partie d'un ensemble de mesures visant à mobiliser jusqu'à 800 milliards d'euros, pour renforcer les capacités de défense dans l'UE face à la menace russe. La Pologne et la Roumanie, suivies de la France et de la Hongrie, sont les principaux bénéficiaires ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer