Coinbase se joue des attentes

AOF - EN SAVOIR PLUS

S'agissant de ses perspectives pour le premier trimestre 2024, le groupe prévoit des revenus situés entre 410 millions de dollars et 480 millions de dollars, dont 320 millions de dollars liés aux transactions.

(AOF) - La plate-forme d'échange de cryptomonnaies, Coinbase, est attendue en forte hausse après la présentation de résultats bien supérieurs aux attentes. Au quatrième trimestre, elle a affiché un bénéfice net de 273 millions de dollars, soit 1,04 dollar par action, contre une perte nette de 557 millions de dollars ou -2,46 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus s’élevait à 2 cents par action. Les revenus nets ont augmenté de près de 50% à 905 millions de dollars, mais le marché visait 826 millions de dollars. Les revenus liés aux transactions ont bondi de 79% à 493 millions de dollars.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.