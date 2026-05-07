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Coinbase rattrapé par la faiblesse du marché crypto
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 22:50

Dans un environnement toujours défavorable aux cryptomonnaies, Coinbase a publié un premier trimestre qui illustre le décalage entre ses avancées stratégiques et leur conversion encore limitée dans les résultats. Le titre recule d'environ 4% dans les échanges post-clôture, prolongeant une baisse d'environ 20% depuis le 1er janvier, dans le sillage du repli des cryptomonnaies.

La plateforme américaine a dégagé un chiffre d'affaires de 1,41 MdUSD au premier trimestre, en baisse d'environ 30% sur un an et inférieur aux attentes du marché, proches de 1,49 MdUSD. Le groupe a enregistré une perte nette de 394 MUSD, contre un bénéfice de 66 MUSD un an plus tôt, tandis que l'EBITDA ajusté est tombé à 303 MUSD, contre 930 MUSD au premier trimestre 2025. La pression vient surtout des revenus de transaction, encore très dépendants des volumes crypto, de la volatilité et de l'activité des investisseurs particuliers.

Malgré cette dégradation financière, Coinbase ne donne pas l'image d'une entreprise en perte de pertinence opérationnelle. Le groupe met en avant une part de marché record dans le trading crypto (8,6%), une forte dynamique dans les dérivés ( 169% sur un an), le développement des marchés de prédiction, l'intégration croissante de l'USDC et la montée en puissance de Base, son réseau de couche 2 sur Ethereum. Les revenus d'abonnement et de services représentent désormais 44% du chiffre d'affaires net, signe d'une diversification réelle.

Pour les investisseurs, la question centrale porte désormais sur le calendrier de transformation plutôt que sur la direction stratégique. Le projet d'"Everything Exchange", qui vise à élargir Coinbase aux stablecoins, au staking, aux actions tokenisées et à d'autres classes d'actifs, pourrait réduire la cyclicité du modèle, mais le marché attend encore la preuve que ces relais peuvent compenser durablement un cycle crypto plus fragile.

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