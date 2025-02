Coinbase : les profits s'envolent

(AOF) - La plate-forme d'échange de cryptomonnaies, Coinbase, a présenté des résultats supérieurs aux attentes. Au quatrième trimestre, elle a affiché un bénéfice net de 1,29 milliard de dollars, soit 4,68 dollars par action, contre un profit net de 273,43 millions de dollars ou 1,04 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus s’élevait à 2,11 dollars par action. Les revenus nets ont été multipliés par plus de 2,4 à 2,27 milliards de dollars, mais le marché visait 1,84 milliard de dollars.

A l'instar de Robinhood, Coinbase a bénéficié de l'effervescence suscitée par l'intérêt marqué pour les cryptomonnaies de Donald Trump.

S'agissant de ses perspectives pour le premier trimestre, le groupe prévoit des revenus pour les services et les abonnements entre 685 millions de dollars et 765 millions de dollars.

