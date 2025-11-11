 Aller au contenu principal
Coinbase chute après l'abandon des négociations pour l'achat de la société de stablecoins BVNK
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 21:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre -

** Les actions de Coinbase COIN.O chutent de 4,1% à 304,92 dollars

** La bourse de crypto-monnaies annule l'accord d'achat de la société de stablecoins BVNK

** Coinbase aurait été en pourparlers pour acheter la société basée au Royaume-Uni pour 2 milliards de dollars, avait rapporté Fortune

** Après avoir discuté d'une acquisition potentielle de BVNK, les deux parties ont décidé d'un commun accord de ne pas aller de l'avant", a déclaré un porte-parole de Coinbase dans un courriel

** Les Stablecoins ont bénéficié de la mise en place par l'administration Trump d'un cadre juridique pour les crypto-monnaies indexées sur le dollar

** Les actions de COIN ont baissé de 4 % depuis le début de l'année, accusant un retard de 16,2 % sur l'indice de référence S&P 500 .SPX

