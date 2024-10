Coinbase attendu en baisse après ses trimestriels

(AOF) - Coinbase fléchit de 3% en avant-Bourse. La plate-forme d'échange de cryptomonnaies a fait état d'un bénéfice de 28 cents par action au troisième trimestre contre une perte de 2,27 millions de dollars, soit 1 cent par action, un an plus tôt. Les analystes tablaient sur un bénéfice de 41 cents par action.Le chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 30 septembre ressort à 1,21 milliard de dollars, en hausse par rapport à 674,1 millions de dollars un an plus tôt mais en deçà du consensus : 1,25 milliard de dollars.

La société américaine a par ailleurs annoncé un programme de rachat d'actions. Dans le cadre de ce programme, elle rachètera jusqu'à 1 milliard de dollars d'actions ordinaires de classe A.

