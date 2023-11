Coinbase anticipe un Ebitda ajusté significativement positif

(AOF) - Coinbase, la plate-forme d'échange de cryptomonnaies, a dévoilé des comptes moins dégradés que prévu. Au troisième trimestre, elle a affiché une perte nette de 2 millions de dollars, soit – 1 cent par action, contre une perte nette de 545 millions de dollars ou -2,43 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus s’élevait à – 55 cents par action. Les revenus ont augmenté d’un peu plus de 8% à 623 millions de dollars, mais le marché visait 654,7 millions de dollars.

S'agissant de ses perspectives pour 2023, le groupe prévoit un Ebitda ajusté significativement positif alors qu'il anticipait auparavant une amélioration par rapport à 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS