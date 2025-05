Coil : résultats mitigés et revenus 2025 attendus en repli

(AOF) - Dans un contexte marqué par le ralentissement économique mondial et le recul de la demande sur de nombreux marchés finaux, le numéro un mondial de l’anodisation de l’aluminium Coil a enregistré une aggravation de sa perte nette, qui est passée de 2,2 à 3,2 millions d'euros entre 2023 et 2024. L'entreprise a vu son Ebitda chuter de 52,1 %, à 0,3 million d'euros. " La rentabilité reste affectée par un faible niveau d’activité en sous-traitance et par des charges exceptionnelles ", souligne Coil.

Déjà publié, le chiffre d'affaires annuel est ressorti à 24,1 millions d'euros, en hausse de 10,5 %. L'activité de Coil a été portée la stabilité des ventes de sous-traitance, le rebond des ventes packagées en fin d'année et les premiers revenus issus de l'accord conclu en Chine.

Pour l'ensemble de 2025, l'entreprise anticipe des revenus en baisse, et pour y faire face, elle poursuit l'adaptation de son modèle avec une optimisation des coûts, une agilité industrielle renforcée et la valorisation de ses savoir-faire technologiques.

Suite à la baisse des résultats sur les exercices 2023 et 2024, un covenant n'a pas été respecté auprès de deux banques belges. Néanmoins, Coil a pleinement respecté ses obligations de remboursement. L'une des deux banques a accordé une dérogation temporaire en raison du contexte exceptionnel. L'autre banque a également accordé une dérogation dans le cadre d'un nouvel accord de financement, incluant des marges rehaussées et des modalités de remboursement révisées sous forme d'un " straight loan " de 1 million d'euros, remboursable en 16 mensualités de septembre 2025 à décembre 2026.

