Coil : les ventes annuels se replient et prudence sur les perspectives

(AOF) - Coil, numéro un mondial de l’anodisation de l’aluminium, annonce pour l’exercice 2023 un chiffre d’affaires de 21,8 millions d'euros, en retrait de 17,5% par rapport à 2022. Les ventes ont été impactées par une conjoncture difficile, marquée par le net ralentissement de la demande de services de sous-traitance tout au long de l’exercice et le tassement des activités packagées depuis le second semestre par rapport à une base de comparaison élevée.

"Après deux exercices de croissance en 2021 (+ 9,7%) et 2022 (+ 4,9%) portés par la reprise post-Covid, les ventes de la société se sont sensiblement repliées en 2023 dans une conjoncture dominée par le ralentissement de la croissance mondiale, la baisse de la demande sur les marchés finaux et la hausse continue des incertitudes économiques et géopolitiques", précise Coil.

En 2023, les ventes de sous-traitance (17,4 millions d'euros) ont reculé de 15,3% par rapport à 2022 et représenté 79,9% du chiffre d'affaires annuel, contre 77,8% l'année précédente.

Les ventes packagées (4,4 millions d'euros), qui comprennent le métal pré-anodisé directement fourni au client final, ont enregistré un retrait de 25% par rapport à une base de comparaison élevée en 2022 qui était en croissance de 14,8%. Elles ont représenté 20,1% du chiffre d'affaires annuel 2023, contre 22,2 % l'année précédente.

Coté perspectives, Coil reste prudent pour le premier semestre de l'exercice 2024. "L'environnement macroéconomique reste difficile et la faiblesse persistante de la demande devrait continuer à peser à court terme sur la reprise des volumes de services de sous-traitance. Néanmoins, la flexibilité de son outil industriel lui permettra de réagir rapidement à une amélioration de la demande dans le courant de cet exercice", explique Coil.

Elle fait d'abord référence à l'offre et à la disponibilité des différents métaux dans le sous-sol. L'autre élément déterminant est la demande. D'après l'Agence internationale de l'énergie, la consommation de lithium va être multipliée par plus de 40 d'ici à 2040. Le cuivre est aussi le parfait exemple de cette criticité. Selon S&P Global, la consommation de cuivre va doubler d'ici à 2035, passant de 25 millions de tonnes par an à 50 millions de tonnes. Or les investissements dans de nouvelles mines sont pénalisés par la baisse des prix et la hausse des coûts de financement et de production. Des pénuries sont donc à craindre dans dix ou quinze ans. Enfin, l'industrie minière va se heurter à l'opposition croissante des populations à cause de ses impacts (notamment en termes de déchets et de pollution de l'eau).