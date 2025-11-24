 Aller au contenu principal
Coil fait évoluer sa gouvernance
information fournie par AOF 24/11/2025 à 18:03

(AOF) - L’assemblée générale de Coil, le numéro un mondial de l'anodisation de l'aluminium, a décidé de révoquer Finance and Management International, représentée par Timothy Hutton, de ses fonctions d’administrateur, avec effet immédiat. Parallèlement, elle a approuvé les nominations suivantes : CBP Holding, représentée par Patrick Chassagne, en qualité d’administrateur non exécutif et Christopher Clarke, en qualité d’administrateur non exécutif.

À l'issue de ces nominations et en tenant compte des mandats déjà en cours, le conseil d'administration se décompose désormais de EMC Surface Technologies Limited, représentée par Jim Clarke (administrateur délégué - CEO et président du conseil) ; CBP Holding, représentée par Patrick Chassagne ; et Christopher Clarke.

Christopher Clarke possède plus de cinq ans d'expérience pratique dans le secteur de l'ingénierie de surface.

Le nouveau conseil d'administration a pour ambition d'accompagner la mise en œuvre du plan de redressement engagé en 2025, de renforcer la supervision managériale et de garantir une gouvernance robuste dans un environnement de marché exigeant.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

