 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 231,50
-0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Coil, DLSI Groupe, Parrot... les valeurs à suivre lundi à Paris
information fournie par AOF 24/10/2025 à 18:23

(AOF) - Bigben

Le spécialiste de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming annoncera son chiffre d'affaires au premier semestre.

Clariane

La société spécialisée dans les maisons de retraite médicalisées présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Coil

Le conseil d'administration de Coil a décidé de mettre fin au contrat liant la société à Finance & Management International (FMI), représentée par Timothy Hutton, qui assurait jusqu'à présent l'administration déléguée de la société. Dans le même temps, le conseil a nommé Jean Schroyen (représentant de la société Simac solutions BV) et Jan Robeyns (représentant de la société J2Fix BV) en qualité de délégués à la gestion journalière, chargés d'assurer la gestion opérationnelle et de piloter la mise en œuvre du plan de redressement engagé.

DLSI Groupe

DLSI Groupe a révélé une accélération de sa croissance au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires en progression de 6,6%, à 57,952 millions d'euros. Les revenus de l'entreprise qui fédère un réseau de plus de 70 agences d'emploi avaient progressé de 5,8% au deuxième trimestre et reculé de 6,2% sur les trois premiers mois de l'année. Partant, sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'est modestement apprécié à 2,3%, 160,842 millions d'euros.

Exel Industries

En 2024-2025, le chiffre d'affaires d'Exel Industries atteint 983 millions d'euros, en recul de 10,6% et de 9,6% à périmètre et taux de change constants. "Comme anticipé dès l'année dernière, l'exercice a été marqué par le ralentissement des volumes dans nos activités agricoles, dans un contexte de prudence et d'attentisme généralisés. On a pu compter sur la solidité des activités Jardin et Industrie pour soutenir le chiffre d'affaires. La complémentarité de nos métiers nous permet, une fois encore, d'amortir les cycles moins favorables rencontrés par certains secteurs" explique le groupe.

Exosens

L'entreprise de haute technologie livrera ses résultats du troisième trimestre.

Lumibird

Le spécialiste des technologies laser présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Parrot

Parrot a enregistré au troisième trimestre 2025 un chiffre d'affaires consolidé en repli de 19%, à 17 millions d'euros. Dans le détail, l'activité microdrones professionnels a généré un chiffre d'affaires de 9,9 millions d'euros, en repli de 27%. "L'évolution s'explique par l'allongement des délais de décisions dans un système de défense européen en mutation et par la phase de transition commerciale entre deux générations de produits, l'Anafi USA vers la nouvelle gamme Anafi UKR, désormais au cœur de l'offre Défense & Sécurité du groupe," a précisé la société.

Valeurs associées

BIGBEN INTERACTIVE
1,1220 EUR Euronext Paris -0,88%
CLARIANE
4,4980 EUR Euronext Paris +3,64%
COIL
1,390 EUR Euronext Paris 0,00%
DLSI
10,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
EXEL INDUSTRIES A
34,600 EUR Euronext Paris -1,98%
EXOSENS
47,5000 EUR Euronext Paris +0,53%
LUMIBIRD
20,9000 EUR Euronext Paris +2,96%
PARROT
9,0800 EUR Euronext Paris +0,44%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 24/10/2025 à 18:23:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank