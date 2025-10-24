Coil, DLSI Groupe, Parrot... les valeurs à suivre lundi à Paris

(AOF) - Bigben

Le spécialiste de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et gaming annoncera son chiffre d'affaires au premier semestre.

Clariane

La société spécialisée dans les maisons de retraite médicalisées présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Coil

Le conseil d'administration de Coil a décidé de mettre fin au contrat liant la société à Finance & Management International (FMI), représentée par Timothy Hutton, qui assurait jusqu'à présent l'administration déléguée de la société. Dans le même temps, le conseil a nommé Jean Schroyen (représentant de la société Simac solutions BV) et Jan Robeyns (représentant de la société J2Fix BV) en qualité de délégués à la gestion journalière, chargés d'assurer la gestion opérationnelle et de piloter la mise en œuvre du plan de redressement engagé.

DLSI Groupe

DLSI Groupe a révélé une accélération de sa croissance au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires en progression de 6,6%, à 57,952 millions d'euros. Les revenus de l'entreprise qui fédère un réseau de plus de 70 agences d'emploi avaient progressé de 5,8% au deuxième trimestre et reculé de 6,2% sur les trois premiers mois de l'année. Partant, sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'est modestement apprécié à 2,3%, 160,842 millions d'euros.

Exel Industries

En 2024-2025, le chiffre d'affaires d'Exel Industries atteint 983 millions d'euros, en recul de 10,6% et de 9,6% à périmètre et taux de change constants. "Comme anticipé dès l'année dernière, l'exercice a été marqué par le ralentissement des volumes dans nos activités agricoles, dans un contexte de prudence et d'attentisme généralisés. On a pu compter sur la solidité des activités Jardin et Industrie pour soutenir le chiffre d'affaires. La complémentarité de nos métiers nous permet, une fois encore, d'amortir les cycles moins favorables rencontrés par certains secteurs" explique le groupe.

Exosens

L'entreprise de haute technologie livrera ses résultats du troisième trimestre.

Lumibird

Le spécialiste des technologies laser présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Parrot

Parrot a enregistré au troisième trimestre 2025 un chiffre d'affaires consolidé en repli de 19%, à 17 millions d'euros. Dans le détail, l'activité microdrones professionnels a généré un chiffre d'affaires de 9,9 millions d'euros, en repli de 27%. "L'évolution s'explique par l'allongement des délais de décisions dans un système de défense européen en mutation et par la phase de transition commerciale entre deux générations de produits, l'Anafi USA vers la nouvelle gamme Anafi UKR, désormais au cœur de l'offre Défense & Sécurité du groupe," a précisé la société.