Cohu chute après l'annonce de la vente d'obligations convertibles pour un montant de 200 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre -

** Les actions de la société de test de semi-conducteurs Cohu Inc COHU.O ont baissé de 8,7 % à 20,80 $ dans les échanges prolongés après une annonce d'augmentation de capital planifiée

d'augmentation de capital

** Cohu, basée à Poway, en Californie, annonce une offre privée () d'obligations convertibles de 200 millions de dollars échéant en 2031

** La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales

** Elle a également l'intention d'utiliser une partie du produit pour payer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées employées pour aider à réduire la dilution potentielle

** Avec ~46,7 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 1,1 milliard de dollars

** Les actions de COHU ont terminé mardi en baisse de 1,6 % à 22,78 $, en baisse d'environ 15 % depuis le début de l'année

** 4 analystes sur 5

analystes considèrent l'action comme "strong buy" ou "buy", 1 comme "hold"; le prix cible médian est de 26,50 $, selon les données de LSEG