Coheris : stabilité de son activité en 2024

(AOF) - Coheris a dévoilé son chiffre d'affaires 2024, ressortant en hausse de 0,5% à 13,5 millions d'euros. L'éditeur de solutions CRM a bénéficié d'un second semestre en progression de 6%, après un premier semestre en repli de 4%. La branche Abonnements (annual licences) a grimpé de 14%, à 6,9 millions d'euros, représentant désormais 51% du chiffre d'affaires total. Par ailleurs, les revenus issus des licences perpétuelles et de la maintenance associée sont en recul. Ils ne représentent plus que 21% du chiffre d'affaires total de l'année (24% en 2023).

Coheris publiera le 23 avril prochain (après bourse) ses résultats de l'exercice 2024.

