COHERIS : COHERIS : Résultats du 1er semestre 2025

Résultats du 1 er semestre 2025

COHERIS, éditeur français de référence de solutions CRM augmentées par l'Intelligence Artificielle, annonce ce jour ses résultats au 30 juin 2025, arrêtés lors d'un conseil d'administration qui s'est tenu le 29 septembre 2025 et qui ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux Comptes.

En M€, IFRS, en cours d'examen limité S1 2025 S1 2024 VAR. Chiffre d'affaires total 7,9 7,4 +7,3% - dont chiffre d'affaires business [1] 7,1 6,6 +6,5% Résultat opérationnel courant 2,0 1,4 +37,5% En % du chiffre d'affaires 25,1% 19,6% +5,5 % Résultat opérationnel 2,0 1,4 +39,4% Résultat net 1,9 1,6 +16,3% En % du chiffre d'affaires 23,5% 21,7% +1,8 %

Chiffre d'affaires business 1

Au 1 er semestre 2025, COHERIS enregistre un chiffre d'affaires business 1 de 7,1 M€, en croissance de +6,5 % par rapport au 1 er semestre 2024.

Les revenus récurrents issus des abonnements ( annual licences ) continuent leur progression et atteignent 3,6 M€, en hausse de +7,2 %, représentant 51 % du chiffre d'affaires total du semestre.

Les revenus issus des prestations de services s'inscrivent également en croissance de +16 % à 2,2 M€, représentant 31 % du total.

Comme attendu, suite au changement de modèle économique, les revenus issus des licences perpétuelles et de leur maintenance poursuivent leur repli et ne représentent plus que 18 % du chiffre d'affaires total du semestre (vs. 21 % au S1 2024).

Au 30 juin 2025, le stock de revenus récurrents en base annualisée (ARR 2 ) s'élève à 10,3 M€.

Hausse de +37,5 % du résultat opérationnel courant et de +16,3 % du résultat net

Au premier semestre 2025, la bonne maîtrise des charges externes et de personnel permet à COHERIS d'enregistrer un résultat opérationnel courant de 2,0 M€, en hausse de +37,5 % par rapport au premier semestre 2024. La marge opérationnelle courante ressort ainsi à 25,1 %, s'appréciant de 5,5 % par rapport au premier semestre 2024.

Après prise en compte du résultat financier et du produit d'impôt, lié à l'activation de déficits fiscaux pour un montant de 1,3 M€, le résultat net s'établit à 1,9 M€, en hausse de +16,3 %, extériorisant une marge nette de 23,5 %, soit 1,8 % de plus qu'au premier semestre 2024.

Une structure financière solide

Au 30 juin 2025, COHERIS affiche une structure financière solide caractérisée par :

Des capitaux propres de 22,1 M€, en progression de +7% par rapport au 31 décembre 2024 ;

Une trésorerie nette de 12,6 M€ (vs 8,9 M€ au 31 décembre 2024), retraitée des flux liés au cash pooling mis en place avec ChapsVision depuis le 1 er semestre 2021, et structurellement plus élevée qu'au 31 décembre de l'année précédente en raison de l'encaissement des factures annuelles en début d'exercice ;

semestre 2021, et structurellement plus élevée qu'au 31 décembre de l'année précédente en raison de l'encaissement des factures annuelles en début d'exercice ; Une génération de cash avec des flux de trésorerie générés par l'activité de 5,2 M€, en progression de +4% par rapport au premier semestre 2024.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2025, le 28 janvier 2026, après bourse.

A PROPOS DE COHERIS

Editeur français de référence de solutions CRM augmentées par l'Intelligence Artificielle. Les solutions logicielles de Coheris sont intégrées dans la Customer Engagement Suite développée par le Groupe ChapsVision.

Plus de 500 entreprises, de la PME à la multinationale, ont déjà fait confiance à COHERIS dans plus de 80 pays. COHERIS s'appuie sur des partenaires intégrateurs et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions à la fois opérationnelles, analytiques et prédictives au service de leur performance.

COHERIS est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris depuis le 30 juin 1999 (ISIN : FR0004031763 / Mnémo : COH).

Plus d'informations sur https://corporate.coheris.com

[1] Le chiffre d'affaires business s'entend hors refacturations intragroupe

2 Annual recurring revenues