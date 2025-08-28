 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
COHERIS : COHERIS : Report de la date de publication des résultats semestriels 2025
information fournie par Actusnews 28/08/2025 à 18:00

COHERIS, éditeur français de référence de solutions CRM augmentées par l'Intelligence Artificielle, annonce que la publication de ses résultats semestriels 2025, initialement prévue le 24 septembre 2025, est reportée au 30 septembre 2025, après clôture de marché.

Le calendrier financier de la Société est disponible sur son site internet (rubrique Investisseurs).

A PROPOS DE COHERIS

Editeur français de référence de solutions CRM augmentées par l'Intelligence Artificielle. Les solutions logicielles de Coheris sont intégrées dans la Customer Engagement Suite développée par le Groupe ChapsVision.
Plus de 500 entreprises, de la PME à la multinationale, ont déjà fait confiance à COHERIS dans plus de 80 pays. COHERIS s'appuie sur des partenaires intégrateurs et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions à la fois opérationnelles, analytiques et prédictives au service de leur performance.
COHERIS est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris depuis le 30 juin 1999 (ISIN : FR0004031763 / Mnémo : COH).
Plus d'informations sur https://corporate.coheris.com

CONTACTS

COHERIS
Jean-François Ménager
Directeur Général Adjoint Groupe
T +33 (0)1 57 32 60 60
jfmenager@coheris.com 		SEITOSEI.ACTIFIN
Communication financière
Alexandre Commerot
T +33 (0)1 56 88 11 18
alexandre.commerot@seitosei-actifin.com

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats

