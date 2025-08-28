COHERIS : COHERIS : Report de la date de publication des résultats semestriels 2025

COHERIS, éditeur français de référence de solutions CRM augmentées par l'Intelligence Artificielle, annonce que la publication de ses résultats semestriels 2025, initialement prévue le 24 septembre 2025, est reportée au 30 septembre 2025, après clôture de marché.
Le calendrier financier de la Société est disponible sur son site internet (rubrique Investisseurs).
A PROPOS DE COHERIS
Editeur français de référence de solutions CRM augmentées par l'Intelligence Artificielle. Les solutions logicielles de Coheris sont intégrées dans la Customer Engagement Suite développée par le Groupe ChapsVision.
Plus de 500 entreprises, de la PME à la multinationale, ont déjà fait confiance à COHERIS dans plus de 80 pays. COHERIS s'appuie sur des partenaires intégrateurs et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions à la fois opérationnelles, analytiques et prédictives au service de leur performance.
COHERIS est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris depuis le 30 juin 1999 (ISIN : FR0004031763 / Mnémo : COH).
Plus d'informations sur https://corporate.coheris.com
CONTACTS
|
COHERIS
Jean-François Ménager
Directeur Général Adjoint Groupe
T +33 (0)1 57 32 60 60
jfmenager@coheris.com
|
SEITOSEI.ACTIFIN
Communication financière
Alexandre Commerot
T +33 (0)1 56 88 11 18
alexandre.commerot@seitosei-actifin.com
- SECURITY MASTER Key : m52daMqZlW2WxnFpl5yYmGmWmGlmkmOXmJfJxmZpapmaZ3JhxZyXbJTGZnJknGVs
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Communiqué sur comptes, résultats
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93706-coheris-cp-report-resultats-s1-2025.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer